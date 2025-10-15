Илья Ведмеденко

Кабину самолета оборудовали приборами для наведения и прицеливания.

Россияне создали еще один легкий истребитель против дронов - на этот раз на базе американского Cessna. На фото обратил внимание "Милитарный".

На самолет установили два пулемета под фюзеляжем, превратив таким образом гражданскую машину в боевую. Кабину самолета оборудовали приборами для наведения и прицеливания.

Судя по обнародованным данным, сейчас у россиян есть по крайней мере два таких "истребителя".

Компания Cessna является американским производителем самолетов - от малых двухместных до бизнес-джетов. Сегодня компания принадлежит американскому индустриальному конгломерату Textron.

Легкая авиация борется с БпЛА

Обнаружение и уничтожение БпЛА остается сложной задачей. Одним из самых перспективных решений специалисты считают применение легких маневровых самолетов.

Эту тактику россияне переняли у украинцев, которые давно используют советский тренировочный винтовой Як-52 для уничтожения российских БПЛА.

Напомним, недавно россияне представили специализированную версию Як-52 в духе Второй мировой войны, которая получила название Як-52Б2. Предполагается, что она может нести полезную нагрузку по 90 кг под каждым крылом. Для уничтожения дронов самолет получил карабин 12-го калибра.

