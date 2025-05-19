Для уничтожения дронов Як-52Б2 может использовать полуавтоматический карабин 12-го калибра.

В одном из российских опытно-конструкторских бюро провели глубокую модернизацию учебно-тренировочного Як-52, создав на его основе "истребитель дронов" Як-52Б2. Об этом сообщает украинский портал "Милитарный".

За основу был взят опыт создания легкого штурмовика Як-52Б времен Афганской войны. Як-52Б2 может иметь полезную нагрузку по 90 кг под каждым крылом.

В качестве полезной нагрузки используют РЛС кругового обзора и полуавтоматический карабин 12-го калибра. Радиолокационная станция может работать в вариантах "воздух-воздух", "воздух-земля", а также как метеолокатор.

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Самолет получил бортовой компьютер, который формирует, в частности, прицельную информацию. Як-52Б2 имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, который позволяет выполнять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Россияне отмечают, что Як-52Б2 может поражать как БПЛА самолетного типа (например, Ан-196 "Лютый"), так и легкомоторные самолеты в варианте беспилотного использования (например, Aeroprakt A-22).

Самолет уже получил сертификат летной годности. Сейчас россияне активно тестируют его бортовое оборудование.

Украинские "истребители дронов"

Идея превратить советский Як-52 в средство борьбы с дронами возникла не на пустом месте. Ранее стало известно, что Украина активно использует такие самолеты для снижения российских БПЛА.

Таким образом, можно говорить о появлении у Украины "истребителей", выполненных в духе Второй (или даже Первой) мировой войны.

Отметим, что базовый Як-52 не имеет возможности нести полноценное вооружение для уничтожения воздушных целей. На украинских самолетах функции стрелка выполняет человек, который находится на месте одного из пилотов.

Как бы там ни было, такой подход давно доказал свою эффективность. Еще в прошлом году в Сеть выложили довольно показательное фото украинского Як-52. Из него можно сделать вывод, что экипаж самолета уничтожил по меньшей мере шесть российских БПЛА "Орлан-10" и два дрона Zala.

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