Старый советский спортивно-тренировочный самолет оказался очень эффективным "оружием" против беспилотников.

В открытый доступ выложили фото самолета Як-52, на основе которых можно сделать вывод, что его экипаж уничтожил шесть разведывательных БПЛА "Орлан-10" и два дрона Zala российского производства. Об этом сообщает Defense Express.

Эксперты напомнили, что ранее кадры с использованием Як-52 для уничтожения БПЛА фигурировали только в двух эпизодах - в апреле 2024 года над Одесской областью и в начале июня над Николаевской.

Интересно, что до сих пор остается неизвестным вооружение таких самолетов. Некоторые специалисты считают, что для уничтожения БПЛА используют личное оружие: то есть де-факто речь может идти об использовании тактики Первой мировой войны.

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Как бы там ни было, она, очевидно, является эффективной против российских дронов. А главным выводом является то, что Як-52 используют против БПЛА гораздо чаще, чем можно было предположить.

Сам по себе Як-52 является советским спортивно-тренировочным самолетом, который совершил первый полет в 1979 году. За все годы построили примерно 1800 таких машин. Один самолет оценивают примерно в $50 тыс., что ненамного больше цены БПЛА, для уничтожения которых его используют.

Новое оружие для украинских самолетов

Одним из наиболее важных событий для украинской военной авиации стала интеграция в самолеты Воздушных сил новых французских бомб Armement air-sol modulaire, известных также как AASM, A2SM или HAMMER.

Недавно стало известно, что под эти боеприпасы адаптировали штурмовики Су-25. Ранее авиабомбы AASM интегрировали на украинские Су-24М, Су-27 и МиГ-29. Штатными носителями этого оружия выступают французские самолеты Dassault Rafale и Mirage 2000D.

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