Россия привезла на всемирную выставку оружия давно устаревший бронетранспортер, – аналитик

Российская Федерация планирует похвастаться перед всем миром бронетранспортером БТР-22, который уже деградировал. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, прокомментировавший участие РФ в выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, которая 8 февраля стартует в международном выставочном центре Эр-Рияда.

По его словам, российские пропагандистские ресурсы представили эту машину как якобы "концепцию нового поколения" боевой бронированной техники, не имеющей мировых аналогов. На самом же деле, говорит он, речь идет об очередной, так и не реализованной за последнее десятилетие разработке, которая в значительной степени копирует украинский БТР-4. При этом, отметил обозреватель, даже эта попытка выглядит блеклой на фоне украинских решений, которые давно отошли от устаревшей советской концепции "плавающих" бронемашин с крайне сомнительным уровнем защиты.

В 2017 году, напомнил аналитик, российские конструкторы представили бронетранспортер под названием БТР-87. На тот момент он выглядел более современным по сравнению с классическими ББМ и тогдашним "флагманом" – БТР-82А. Впоследствии проект получил новое обозначение – БТР-22.

Машина предусматривала носовое размещение силовой установки и кормовой выход для десанта, а также многослойную стальную противоминную защиту. Однако именно эта конструктивная логика стала ключевым недостатком в глазах российского военного руководства – бронетранспортер фактически потерял полноценную амфибийность. Он способен преодолевать только мелкие водные преграды, что для российской доктрины оказалось неприемлемым.

Отдельную критику вызывает и вооружение. Автоматическая пушка 2А42/2А72 так и не получила стабилизирующей фермы, которая существенно повышает точность стрельбы. Даже на выставке World Defense Show 2026 БТР-22 продемонстрировали без дополнительной опоры ствола – проблемы, которую украинские БТР-3Е и БТР-4 решили еще на этапе базовой комплектации.

По мнению Коваленко, само появление такой техники на одной из немногих международных выставок, куда Россию еще допускают, свидетельствует об отсутствии реального развития. Подобные образцы могут заинтересовать разве что отдельные страны Африки – и то за счет кредитов от российских банков, которые впоследствии традиционно списываются в обмен на политическую лояльность Москве на международных площадках.

В итоге, по словам эксперта, деградация российского военно-промышленного комплекса приобретает системный и необратимый характер.

Новые российские разработки

Как писал УНИАН, холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" впервые поставил в российскую армию новые комплексы "Зубр", предназначенные для уничтожения БПЛА. Они обещают, что такие комплексы будут прикрывать ближнюю зону критически важной инфраструктуры, обнаруживая крупные и малоразмерные воздушные цели, в том числе барражирующие боеприпасы. "Зубр" оснащен четырьмя модулями, пунктом управления, собственной радиолокационной станцией и т.д.

