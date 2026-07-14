Болгария выходит из 'Коалиции желающих', - премьер

Он заявил, что решения конфликта можно достигнуть лишь дипломатией.

Болгария выйдет из Коалиции желающих, поддерживающей Украину в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, пишет Bloomberg.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", – заявил Радев журналистам во вторник.

Он также заявил, что решения конфликта можно достигнуть лишь дипломатией.

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"Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая в конечном итоге положит конец эскалации", - сказал Радев.

Болгария принимала участие в предыдущих встречах коалиции, но не участвовала в последней встрече в Париже.

С момента вступления в должность в мае Радев прекратил предоставление Украине военной помощи, хотя и не приостановил продажу оружия Киеву.

Болгария является одним из крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского образца, которые были крайне важны для Украины на ранних этапах войны.

Встреча Коалиции желающих в Париже

13 июля во время заседания Коалиции желающих в Париже Украина и девять европейских стран - Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, и Великобритания - объявили о создании антибаллистической коалиции. Новая архитектура противоракетной обороны будет дополнять существующие системы ПРО, включая суверенные европейские решения, уже приобретенные или планируемые к приобретению странами-участницами коалиции. Более того, к ней могут присоединиться и другие страны.

Кроме того, президент Франции Эммануэть Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Rafale, а также сообщил, что Украина получит лицензию на производство ракет Aster для комплексов SAMP/T.

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