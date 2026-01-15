Китайцы 'скопировали' российский БМПТ 'Терминатор' и даже исправили его главный недостаток

Китайский боевой модуль может оказаться гораздо точнее российской разработки.

В Китае заметили необычную башню для бронетехники с двумя автоматическими пушками по типу БМПТ "Терминатор". Интересно то, что китайцы не просто скопировали российскую разработку, а доработали ее, пишет Defense Express.

Отмечается, что боевой модуль оснащен ПТРК, комплексом активной защиты и чем-то, напоминающим дистанционно управляемую пулеметную установку. Есть информация, что этот модуль предназначен для линейки военной техники с индексом Type-100, который включает в себя танк и машину поддержки.

В издании обратили внимание на то, что башня имеет две пушки, а их калибр, вероятно, составляет 30 или 35 мм. Обе пушки закреплены вместе в специальном кожухе.

Такой подход отличается от российской БМПТ "Терминатор", которая имеет две 30-мм пушки 2А42, также расположенные рядом друг с другом, подчеркнули в издании. Тем не менее, они практически не имеют опоры и никак не соединяются между собой, что приводит к их тряске во время стрельбы.

В издании добавили, что одним из главных недостатков БМПТ "Терминатор" является отсутствие стабилизации при ведении огня, что приводит к очень низкой точности стрельбы. Журналисты отметили, что этот недостаток присутствует и в российско-советской пушке 2А72, который украинский ОПК решил путем установки опоры-кожуха.

Китайский танк VT-4 сравнили с украинским "Оплот-Т"

Ранее военные Таиланда, которые эксплуатируют китайский основной боевой танк VT-4, высказали резкую критику относительно надежности боевой машины. Солдаты и офицеры, знакомые с эксплуатацией танка, сообщили журналистам, что VT-4 часто выходил из строя как во время учений, так и во время боевых действий.

В Defence Blog отметили, что украинский "Оплот-Т", экспортная версия БМ "Оплот", вызывает у тайских военных меньше нареканий и считается более надежной машиной. На основе опыта, полученного в полевых условиях, некоторые офицеры неофициально рекомендуют при выполнении сложных задач больше полагаться на подразделения, оснащенные танками "Оплот" и Patton.

