Специалисты считают, что эти машины не имеют никаких преимуществ перед обычными танками.

Российский концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех" отправил оккупационной армии новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), известных как "Терминатор".

""Уралвагонзавод" выполняет крупный заказ на БМПТ: потребность в этой машине высока. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ", - заявил генеральный директор концерна Александр Потапов на странице корпорации в Telegram.

Сообщается, что на машинах образца 2025 года увеличилось количество динамической защиты, была установлена дополнительная защита бортов. БМПТ, как и танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, выходят с конвейера, уже оснащены противодронными решетками и системами радиоэлектронной борьбы.

Сама машина предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств, а также других целей. Для этого ее вооружили, в частности, двумя 30-мм пушками и противотанковыми ракетами.

Стоит сказать, что даже российские пропагандисты обычно более чем сдержанно оценивают возможности "Терминатора", отмечая, что он не имеет никаких преимуществ перед основным боевым танком (ОБТ). Из-за этого место "Терминатора" в боевом порядке является проблематичным.

Отмечается, что машина только усложняет эксплуатацию и без того гигантского российского бронетанкового "зоопарка", ведь она практически никак не унифицирована с обычными ОБТ.

Российская бронетехника - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что россияне придумали, как поступить с никому не нужным танком "Армата". Теперь Москва пытается спасти мертворожденный проект, предлагая Индии приобрести лицензию на него.

Дело в том, что ранее индийцы объявили о создании собственного танка, который заменит устаревшие советские образцы. Россияне предлагают не изобретать собственный танк, а взять за основу "Армату" и работать уже с ней.

Напомним также, что в этом году в РФ неожиданно вспомнили о перспективной средней гусеничной платформе "Курганец-25", которую специалисты уже успели "похоронить".

