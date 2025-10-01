Российский концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех" отправил оккупационной армии новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), известных как "Терминатор".
""Уралвагонзавод" выполняет крупный заказ на БМПТ: потребность в этой машине высока. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ", - заявил генеральный директор концерна Александр Потапов на странице корпорации в Telegram.
Сообщается, что на машинах образца 2025 года увеличилось количество динамической защиты, была установлена дополнительная защита бортов. БМПТ, как и танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, выходят с конвейера, уже оснащены противодронными решетками и системами радиоэлектронной борьбы.
Сама машина предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств, а также других целей. Для этого ее вооружили, в частности, двумя 30-мм пушками и противотанковыми ракетами.
Стоит сказать, что даже российские пропагандисты обычно более чем сдержанно оценивают возможности "Терминатора", отмечая, что он не имеет никаких преимуществ перед основным боевым танком (ОБТ). Из-за этого место "Терминатора" в боевом порядке является проблематичным.
Отмечается, что машина только усложняет эксплуатацию и без того гигантского российского бронетанкового "зоопарка", ведь она практически никак не унифицирована с обычными ОБТ.
Российская бронетехника - другие новости
Ранее УНИАН сообщил, что россияне придумали, как поступить с никому не нужным танком "Армата". Теперь Москва пытается спасти мертворожденный проект, предлагая Индии приобрести лицензию на него.
Дело в том, что ранее индийцы объявили о создании собственного танка, который заменит устаревшие советские образцы. Россияне предлагают не изобретать собственный танк, а взять за основу "Армату" и работать уже с ней.
Напомним также, что в этом году в РФ неожиданно вспомнили о перспективной средней гусеничной платформе "Курганец-25", которую специалисты уже успели "похоронить".