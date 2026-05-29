Российская армия получила модернизированные 'братские могилы десанта': как выглядит машина

БМД-2 подвергается критике из-за слабой брони и очень ограниченного внутреннего пространства.

Холдинг "Высокоточные комплексы" передал российской армии партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2М, оснащенных модулем "Берег". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Точное количество машин в партии традиционно не раскрывается. Технику передали в рамках государственного оборонного заказа. Как отмечается, перед отправкой в войска все машины прошли необходимые испытания и полностью готовы к применению.

По словам россиян, новый боевой модуль обеспечивает повышенную огневую мощь и увеличенную дальность поражения целей, что расширяет возможности подразделений воздушно-десантных войск.

Боевой модуль "Берег" имеет усовершенствованный прицельный комплекс, улучшенную систему управления огнем и противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

Благодаря этому обновленные машины способны поражать широкий спектр целей, в частности танки и другую бронетехнику, а также фортификационные сооружения и укрепления. Боевые машины десанта БМД-2М оснастили комплектами дополнительной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы.

Россияне хвастаются, что в результате модернизации "машина стала более технологичной и удобной для экипажа", что ставит ее в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок".

В то же время фундаментальные проблемы платформы устранены не были. Речь идет о слабой броне и очень ограниченном внутреннем пространстве.

Машина имеет легкую броню, которая защищает лишь от пуль стрелкового оружия и осколков. Ее пробивают даже крупнокалиберные пулеметы, а из-за узких люков очень трудно быстро покинуть машину. Крайне слаба защита БМД-2 от мин.

Из-за всего этого машина даже получила пренебрежительное прозвище "братская могила десанту". По состоянию на май 2026 года российская армия потеряла в войне против Украины не менее 400 боевых машин десанта БМД-2.

