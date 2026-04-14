Россияне нанесли шесть ударов КАБами по дамбе на Печенежском водохранилище

Эта дамба имеет огромное значение для Харькова и области.

Шесть управляемых авиабомб российские оккупанты направили на Печенежскую дамбу, которая находится в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе. Это крупнейшее водохранилище нашей области. Это критически важный для Харькова и всей нашей территории объект", - подчеркнул он.

По его словам, враг почти одновременно применил комбинированную атаку по Харькову: и "Молнии", и "Шахеды".

Удары РФ по Печенежской дамбе

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года россияне пытались уничтожить Печенежскую дамбу. В официальном сообщении 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины по поводу попытки российских оккупантов уничтожить Печенежскую дамбу в декабре отмечалось, что украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что Печенежская дамба (Харьковская область) из-за ударов россиян может получить критические повреждения, поэтому заранее были разработаны соответствующие планы реагирования.

Эта дамба длительное время является объектом системных российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: