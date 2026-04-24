Атакует 'роем' без GPS: Baykar готовится представить умный беспилотник K2 (видео)

Новый беспилотник сочетает в себе автономность и боевую координацию, заявляют разработчики.

Турецкая оборонная компания Baykar готовится представить новую разработку – беспилотный летательный аппарат-смертник K2 и боеприпасы "Sivrisinek" ("Москит").

Как сообщает Clash Report, БПЛА представят на выставке SAHA EXPO 2026, которая состоится 5–9 мая в Стамбуле.

Новый комплекс позиционируется как система для скоординированных автономных ударов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Среди заявленных возможностей:

автономный полет в составе "роя" дронов;

автоматическое обнаружение и поражение целей с помощью ИИ;

способность работать в условиях полного отсутствия GPS-навигации.

По данным разработчика, платформа создана для выполнения интеллектуально координированных атак, в которых группа беспилотников действует как единая система.

Презентация новинки ожидается как одно из ключевых событий оборонной выставки, где традиционно демонстрируются современные образцы беспилотных и автономных военных технологий.

БПЛА K2 – что известно о дроне

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что турецкая компания Baykar создала новый ударный беспилотник K2, способный наносить удары на расстоянии более 2000 км. Однако, как сообщает портал Defence Express, его высокая цена может стать проблемой.

По обнародованным данным, дрон оснащен боевой частью массой до 200 кг, развивает скорость более 200 км/ч и имеет общую массу около 800 кг. Одной из ключевых особенностей K2, отмечают аналитики, является способность действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и даже при отсутствии сигнала спутниковой навигации. В таком случае он может ориентироваться по рельефу местности, вероятно, с помощью оптических систем в подвесном контейнере.

