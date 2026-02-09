Азербайджанские компании представили свои беспилотники: на что они способны

Азербайджан демонстрирует заводские образцы беспилотников, специально спроектированные и оптимизированные для штатного использования в войсках.

Азербайджанские компании Azshield Defence и RD Smart представили линейку ударных и специализированных беспилотников, в частности дроны-бомбардировщики, перехватчики и FPV-дроны с различными боевыми частями и системами управления.

Как сообщает "Милитарный", это произошло на выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Так, одним из крупнейших представителей семейства RD Smart является дрон-бомбардировщик QARTAL, а также его разведывательная версия QARTAL-M.

В базовой ударной конфигурации QARTAL способен нести два боеприпаса общим весом до 3 килограммов, его боевой радиус до - 15 километров. Максимальная скорость полета составляет 70 километров в час, а рабочая высота - до 800 метров.

Взлетная масса дрона составляет 13 кг, а максимальная грузоподъемность - до 8 кг. Продолжительность полета - от 30 до 40 минут, в зависимости от режима применения.

QARTAL может работать в широком температурном диапазоне - от -40 до +60 градусов. Его оптико-электронная станция оснащена дневным и тепловизионным каналами с 10-кратным увеличением.

В то же время разведывательная версия QARTAL-M имеет увеличенную дальность - до 30 км, а время пребывания в воздухе достигает 80 мин. Вес дрона - 12 кг. Улучшенная камера обеспечивает 40-кратное увеличение, а максимальная скорость выросла до 100 км/ч, а рабочая высота - до 2 км.

QUZGHUN

"Среди легких ударных беспилотников RD Smart представила QUZGHUN с боевой частью на основе взрывчатки C4 массой 1 кг. Дрон предназначен для поражения целей по площади - боевая часть размещена в нижней части корпуса", - отмечает "Милитарный".

Дальность полета составляет до 15 км, а автономность - до 34 минут. Максимальная скорость - 90 км/ч. Этот дрон оснащен камерой с дневным и тепловизионным режимами.

Кроме того, представлена версия QUZGHUN-Z, предназначенная для прямых ударов, которая может оснащаться различными типами боевых частей.

QIRGHI-S

RD Smart также показала линейку ударных FPV-дронов, в частности, QIRGHI-S. Его дальность полета составляет до 10 км, боевая часть с C4 весит более 1,4 кг, а максимальная скорость достигает 90 км/ч.

Дроны от Azshield Defence

"Компания Azshield Defence, в свою очередь, представила линейку FPV-дронов и дронов-перехватчиков. Среди них - семейство Batur, построенное на рамах 7, 10 и 15 дюймов", - сообщает портал.

Беспилотники могут использовать как радиоуправление, так и оптоволоконные системы связи, а масса боевых частей варьируется от 1,3 до 5 кг. Дальность применения - от 10 до 15 км.

Также была представлена серия высокоскоростных высотных FPV-перехватчиков BARS на рамах 5 и 7 дюймов. Они способны действовать на высотах от 2 до 3 км и нести боевую часть массой от 300 до 400 граммов. Максимальная скорость таких дронов составляет около 300 км/ч.

Отмечается, что еще в 2024 году азербайджанские военные начали эксперименты с беспилотниками различных типов - как дронами-бомбардировщиками, так и FPV.

"Сейчас же Азербайджан демонстрирует уже заводские образцы беспилотников, специально спроектированные и оптимизированные для штатного использования в войсках, что свидетельствует о переходе от экспериментальных решений к серийным военным платформам", - отмечает "Милитарный".

Российские беспилотники

Как сообщал УНИАН, ранее в "Милитарном" отметили, что российские оккупанты экспериментируют с установкой ракеты типа "воздух-воздух" на свои дроны "Шахед". Так они пытаются противодействовать украинской авиации, которая охотится на эти беспилотники.

В частности, пограничники из 105-го отряда им. Князя Владимира Великого сбили "Шахед", оснащенный ракетой Р-60, которая устанавливалась на советские истребители предыдущих поколений.

