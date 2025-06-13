Тайвань изучает опыт Украины, чтобы противодействовать возможным угрозам со стороны Китая.

Вблизи небольшого рыбацкого порта Вуши, что на тихоокеанском побережье Тайваня, испытывают то, что со временем может стать мощным новым оружием в военном арсенале острова, а именно - морские беспилотники. Об этом пишет Reuters.

Тайвань изучает опыт Украины, которая с большим успехом применяет в Черном море против России морские беспилотники. Таким образом страна хочет защитить себя от любого возможного китайского вторжения.

"Эти беспилотники - это дистанционно управляемые небольшие суда без экипажа, которые начинены взрывчаткой и могут быть направлены на корабли или даже атаковать цели в воздухе", - объяснили в материале.

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Кроме того, известно, что США давят на Тайвань, чтобы он переформировал свои вооруженные силы, чтобы они могли вести "асимметричную войну", используя мобильные, меньшие по размеру и часто более дешевые виды вооружения, которые могут наносить точечные удары, как, к примеру, морские дроны.

"Лодки и транспортные средства без экипажа сыграли очень важную роль в войне в Украине. Транспортные средства без экипажа, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, потому что Тайвань не является нападающей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - отметил в интервью Reuters Чен Куан-тин, депутат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), который входит в состав парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

В то же время глава компании Thunder Tiger Уильям Чен подчеркнул, что на прошлой неделе на катере возле острова Уши наблюдали за испытанием морского беспилотника Тайваня SeaShark 800, который может нести 1200 кг взрывчатки и преодолевать расстояние до 500 км. Разработчики считают, что такое оружие может стать неожиданным для Китая.

"Мы можем создать неопределенность. Мы можем наполнить Тайваньский пролив опасностью и рисками. Никто не знает, где эти опасности могут появиться", - добавил Чен.

Тайвань и Китай - последние новости

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт ответил, как опыт Украины в Черном море может помочь Тайваню. По его словам, Тайвань уже должен изучать опыт Украины - использование морских дронов, других инноваций, сотрудничество с международными партнерами, креативность и способность адаптироваться к соответствующей ситуации. Эбботт считает, что гибкая оборонная стратегия пригодится для сдерживания Китая.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет призвал мир готовиться к "возможно неизбежному" вторжению Китая на Тайвань. Он подчеркнул, что именно поэтому союзникам Америки в Индо-Тихоокеанском регионе надо увеличить расходы на оборону. По словам Хегсета, Китай хочет стать гегемоном в Азии и действует соответственно, поэтому это должно стать срочным "колоколом тревоги".

"Любая попытка коммунистического Китая завоевать Тайвань приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и мира. Нет причин приукрашивать это. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может быть неизбежной. Мы надеемся, что нет, но это точно может быть так", - предупредил министр.

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