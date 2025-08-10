Его ремонтируют и модернизируют уже 11 лет.

Вслед за авианосцем "Адмирал Кузнецов" россияне могут потерять и большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", ремонтом и модернизацией которого также занимается 35-й судоремонтный завод.

Аналитики DEFENSE EXPRESS заметили, что по сообщениям российских СМИ, модернизацию "Чабаненко" должны были закончить в этом году, но теперь точная дата завершения работ неизвестна и оттягивается "на неопределенный срок", а на 35-м судоремонтном заводе никаких сроков не называют. И это при том, что ремонтируют его уже 11 лет - он стал на ремонт еще в 2014 году. Тогда планировалось, что большой противолодочный корабль пройдет значительную модернизацию, включая оснащение современными системами вооружения. Однако уже через несколько лет сроки его возвращения на службу начали постоянно переносить.

А теперь вообще не ясно, какая судьба его ждет, поэтому российские пропагандисты бросились размышлять над этим.

Среди версий, как отметили аналитики есть такие: если ремонт не завершат в ближайшее время, то "Чабаненко" стоит отправить в утюг. С другой - приводят пример другого большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", который россияне ремонтировали целых 20 лет и вернули на службу в состав Северного флота.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко"

Проектировать корабль начали в 70-х годах, спустили на воду в 1992, а в состав военно-морского флота вошел в 1999 году.

Через 15 лет он встал на ремонт, после которого корабль должен был стать фрегатом - "Чабаненко". Корабль хотели усилить четырьмя установками ПКР "Уран" под 16 крылатых ракет Х-35, а также пусковыми под 16 ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", а зенитный ракетно-пушечный автоматический комплекс "Кортик" заменить на "Панцирь-М".

