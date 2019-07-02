На видео попали испытания новой российской противоракеты
10:46, 02 июля 2019Оружие
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Это второе испытание противоракеты за месяц.
Российские военные провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ и публикует соответствующее видео.
Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета подтвердила свои характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.
Ранее в России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей".
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