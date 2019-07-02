На видео попали испытания новой российской противоракеты

Это второе испытание противоракеты за месяц.

Российские военные провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ и публикует соответствующее видео.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета подтвердила свои характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

Ранее в России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей".