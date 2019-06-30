РФ заявила о начале производства комплексов С-500

Россия также утверждает, что система способна уничтожать объекты, находящиеся в ближнем космосе.

В России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Читайте такжеСША не будут применять санкции против Турции из-за российских С-400 - Эрдоган

Об этом заявил гендиректор российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По словам Чемезова, комплексы строятся в первую очередь для армии РФ. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.