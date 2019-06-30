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РФ заявила о начале производства комплексов С-500

21:57, 30 июня 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил гендиректор российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По словам Чемезова, комплексы строятся в первую очередь для армии РФ. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.

Россия пока не будет продавать новейшее оружие «ни за какие деньги» , - цитирует Чемезова РИА Новости.

По утверждению российских военных, ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.

Россия также утверждает, что система способна уничтожать объекты, находящиеся в ближнем космосе.

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Теги: #С-400