Он отмечает, что Силы обороны "складывают российскую логистику в ноль".

Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, показав эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами.

"Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему русня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось. Уникальная операция Сил обороны Украины. Просто топ, поверьте!", - написал Андрющенко.

Ранее он сообщил, что в районе между Урожайным и Токмаком был взорван железнодорожный поезд с цистернами. Андрющенко отмечал, что поезд сошел с рельсов и его наши военные "добивают всем, что может летать".

"Силы обороны Украины в Запорожье снова составляют российскую логистику в ноль и демонстрируют, как надо. Замечательная операция, а выглядит с земли просто эпично, поверьте", - подчеркнул Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что сейчас ситуация на фронте является очень сложной. По его словам, противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. Сырский отмечает, что это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия.

По его словам, на сегодня на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности, однако оккупанты пытаются и там нанести мощный удар, который планировался еще год назад.

