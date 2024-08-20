Оккупанты вынуждены использовать другие пути для поставки грузов.

Российские власти построили железнодорожное сообщение из Ростова в Мариуполь, и уже даже начали его использовать, впрочем пока железная дорога работает совсем не так активно, как планировали оккупанты.

Как рассказал "24 Каналу" советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, за сутки фиксируют только один грузовой поезд. Железная дорога работает ограниченно из-за вопросов безопасности, поэтому оккупанты вынуждены использовать другие пути для поставки грузов.

Андрющенко отметил, что оккупанты используют грузовую станцию Кальчик неподалеку от Мариуполя.

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"Там можно достаточно эффективно проводить погрузку и разгрузку. Но главный вопрос в безопасности. Именно на этой станции россияне могут обеспечить отсутствие фиксации и прямого наблюдения со стороны Украины", - пояснил он.

Кроме того, советник городского головы Мариуполя отметил, что сейчас оккупанты активнее отслеживают действия партизан, поэтому Украина не публикует фото и видео диверсий с железнодорожных станций.

Он также добавил, что железная дорога должна была быть связана с Мариупольским портом, но он не работает, в частности, из-за того, что все внимание россиян сейчас обращено на Курскую операцию, а также на север Донецкой области.

Сейчас для снабжения Восточного направления оккупанты используют другую железную дорогу и пути, в частности через Дебальцево. А новая ветка, по словам Андрющенко, остается резервной для поставки грузов небольшой группировке, которая находится на территории Мариупольского района.

Мариуполь - новости

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупационные войска усиленно возводят фортификационные сооружения вблизи Мариуполя, очевидно, готовясь к отражению наступления ВСУ

Ранее во временно оккупированном Мариуполе в результате "бавовны" была повреждена база российских захватчиков - повреждена техника и ПВО.

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