Глава государства напомнил, что сегодня с Францией подписаны важные документы об усилении оборонной способности Украины.

Украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, быстро смогут освоить управление самолетами Rafale. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном.

"Те пилоты, которые уже имеют практику на "Миражах", мы прекрасно это знаем - они не будут тратить год на обучение на будущих "Рафалях", а будут очень быстро переходить. И мы об этом говорили еще до этого", - сообщил Зеленский.

Самолеты Rafale для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина планирует закупить 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для усиления боевой авиации. По мнению авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Валерия Романенко, первые "Рафале" поступят в Украину через три года.

В сентябре стало известно, что Франция в начале 2025 года передала Украине до 5 истребителей Mirage-2000. Самолеты Mirage 2000-5F должны были усилить способности авиации Сил обороны Украины, но о воздушных боях речь не идет.

