Полковник отметил, что сроки передачи этих самолетов зависят от ряда факторов.

Истребители Mirage 2000-5F, которые передает Украине Франция, усилят и расширят способности авиации Сил обороны, но о воздушных боях речь не идет.

Об этом заявил полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид в эфире "Киев24".

По его словам, Франция имеет сейчас до трех десятков самолетов Mirage 2000-5F. Для Украины истребители будут модернизированы.

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"Потому что здесь авиация российская серьезная - ракеты и способности и Су-35, и Су-30СМ превышают Mirage. Поэтому о воздушных боях здесь речи не будет, я думаю. Основная задача, считаю, будет применение ракет SCALP и других французских ракет класса "воздух-земля" с разной дальностью. И я думаю, что они нам добавят способности на уровне наших штурмовиков Су-25 и бобмардувальников Су-24", - отметил летчик.

Он заявил, что Украине нужно все, что может летать и нести вооружение для борьбы с россиянами.

В частности, французские Mirage могут работать в паре с американскими F-16, сказал Лиходид.

"Mirage смогут работать по земле, а F-16 будут их прикрывать с воздуха, как перехватчики, как истребители. Это задача сложная, но ее можно организовать. Я думаю, что так и будет. И там и МиГ-29 будет задействован, и Су-24, а сверху будет F-16... Это тактика и все так должно работать", - подчеркнул эксперт.

По словам Лиходида, сроки поставки французских самолетов зависят от нескольких факторов, на которые будут влиять как Франция, так и Украина.

"Первое - это состояние самолетов. Их модернизируют под условия войны с россиянами: это и РЭБ и многое другое. Второй фактор - это подготовка летного состава, третий - технического состава. И еще фактор - готовность наземного обслуживания на территории Украины в условиях войны. Поэтому это такая комплексная задача. Думаю, мы успешно осуществим и эти самолеты будут у нас. Сколько будет - здесь вопрос и политики, и вопрос их состояния, времени на их переоборудование", - прокомментировал Лиходид.

Истребители Mirage для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, французские Mirage станут вторым типом западных истребителей, предоставленных странами-партнерами Украине для противостояния российской агрессии, после того, как Киев получил первые американские самолеты F-16 в этом году.

В октябре министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна передаст Украине обновленные истребители Mirage 2000-5F в первом квартале 2025 года. Правительство Франции официально подтвердило предстоящую передачу шести истребителей Mirage 2000-5F Украине

Эксперты Defence Express спрогнозировали, что Украина может получить первые Mirage в течение января-февраля 2025 года.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что Франция ускорит процесс передачи истребителей Mirage Украине.

Журнал Forbes писал, что первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5 должны прибыть в Украину до конца апреля следующего года. Отмечалось, что они будут оснащены лучшим французским вооружением класса "воздух-земля", в частности крылатыми ракетами SCALP-EG и планерными бомбами Hammer.

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