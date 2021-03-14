Среди награжденных – бойцы ДУК «Правый сектор», батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар», ОУН и прочих.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами добровольцев, которые проявили особое мужество в защите Украины.

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Как сообщается на сайте ОП, президент подписал соответствующий указ № 97/2021. Орденом «За мужество» III степени отмечены 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно.

Отмечается, что среди награжденных – бойцы ДУК «Правый сектор», батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и ОУН.

Награды также получили члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот», Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь».

"Слава героям-добровольцам, которые в решающее время встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины», – отметил в связи с этим Глава государства.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День украинского добровольца. Этот молодой праздник был установлен в 2017 году постановлением Верховной Рады. Датой праздника выбрали 14 марта, ведь в этот день в 2014 году 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана собрали для формирования добровольческого батальона.

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Автор: Дмитрий Захаров