Сегодня в Украине отмечается День украинского добровольца. Этот молодой праздник был установлен в 2017 году постановлением Верховной Рады. Датой праздника выбрали 14 марта, ведь в этот день в 2014 году 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана собрали для формирования добровольческого батальона.
В День добровольца по всей Украине устраиваются тематические мероприятия - выставки, просмотры книг, патриотические часы. Целью праздника является чествование мужества и героизма защитников нашей Родины, выражение благодарности украинским добровольцам. В этот день стоит поздравить своих друзей и родных, которые защищают нашу страну.
Поздравления с Днем украинского добровольца
День добровольца — совсем уж юный праздник,
Который создан, чтоб поздравить всех героев.
Вчера ты был простой проказник,
Сегодня тебя встречают люди стоя.
Ты защитил страну, когда она в тебе нуждалась,
Бесстрашно выступил на бой с ордой.
И не смотря что нечисть так старалась,
Вернулся ты в свой дом родной!
Ты мой герой, горжусь тобой!
Ты для меня и всей страны такой!
Доброволец-воин, честь и слава!
Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава.
Ты смелый, храбрый чемпион,
Явился в марте ты на полигон.
Детей и матерей ты защищал,
На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял.
Великий человек, поздравляем мы тебя,
Шлем уважение, открытки и стихи любя!
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
***
Искренне поздравляем вас с 14 марта - праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины с всей души желаем вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!
Поздравляю всех мужчин и женщин — защитников Украины. Пока есть герои, несмотря на все тяготы защищают мирное будущее наших детей, мы обязательно победим! Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!
Вам также может быть интересно:
- С Днем ангела Марины – лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках
- Великий пост 2021 - когда начинается и заканчивается, что нельзя делать
- Майские праздники 2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы в третий месяц весны
- Сорок святых мучеников 2021: что это за праздник и когда отмечается
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram