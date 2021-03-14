В 2021 году Украина в пятый раз отметит этот молодой праздник.

Сегодня в Украине отмечается День украинского добровольца. Этот молодой праздник был установлен в 2017 году постановлением Верховной Рады. Датой праздника выбрали 14 марта, ведь в этот день в 2014 году 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана собрали для формирования добровольческого батальона.

В День добровольца по всей Украине устраиваются тематические мероприятия - выставки, просмотры книг, патриотические часы. Целью праздника является чествование мужества и героизма защитников нашей Родины, выражение благодарности украинским добровольцам. В этот день стоит поздравить своих друзей и родных, которые защищают нашу страну.

Поздравления с Днем украинского добровольца

День добровольца — совсем уж юный праздник,

Который создан, чтоб поздравить всех героев.

Вчера ты был простой проказник,

Сегодня тебя встречают люди стоя.

Ты защитил страну, когда она в тебе нуждалась,

Бесстрашно выступил на бой с ордой.

И не смотря что нечисть так старалась,

Вернулся ты в свой дом родной!

Ты мой герой, горжусь тобой!

Ты для меня и всей страны такой!

Доброволец-воин, честь и слава!

Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава.

Ты смелый, храбрый чемпион,

Явился в марте ты на полигон.

Детей и матерей ты защищал,

На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял.

Великий человек, поздравляем мы тебя,

Шлем уважение, открытки и стихи любя!

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

***

Искренне поздравляем вас с 14 марта - праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины с всей души желаем вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и красивых побед!

Поздравляю всех мужчин и женщин — защитников Украины. Пока есть герои, несмотря на все тяготы защищают мирное будущее наших детей, мы обязательно победим! Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

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Автор: Екатерина Пулатова