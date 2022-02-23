Мужчина заявил, что Россия "наградит" его за войну на Донбассе.

Пьяный гражданин России в прямом эфире одной из соцсетей заявил, что едет воевать против Украины на Донбасс. За это ему обещают погасить судимость.

Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал "Всевидящее Око".

Очевидно, мужчина на видео находился в состоянии алкогольного опьянения. Он охотно демонстрировал фолловерам тельняшку и берет десантника и обещал "убивать укров".

Впоследствии он признался, что Россия "поощрает" его, ведь пообещала погасить его судимость.

"Вот мне дали рюкзак из военкомата, завтра выезжаю. Укропы, ждите меня, ждите русский десант! Мне пообещали, что погасят судимость, буду с вами воевать", – невнятно обратился к украинским защитникам россиянин.

Стоит отметить, что большинство зрителей с иронией и пренебрежением комментировать бурную речь россиянина. Один из комментаторов спросил, каким образом человека с судимостью снабжают оружием и отправляют воевать. Однако автор ролика ответил встречным вопросом.

"А ты что не знаешь, что призыв идет? Судим, не судим... вот и меня призвали", – сказал "десантник".

Признание Путиным "ЛДНР"

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических организаций "ЛДНР". Сразу после заявления Путина последовала реакция стран Запада. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

22 февраля Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату других территорий Украины.

При этом Путин продолжил давить на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

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