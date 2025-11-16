По словам командира, говорить о конкретных результатах пока рано.

На Запорожском направлении ситуация контролируемая, враг сейчас будет пытаться перерезать логистику ВСУ по трассе между Гуляйполем и Покровском.

Об этом заявил командир экипажа спецотряда беспилотных систем "Тайфун" Нацгвардии "Бойко" в эфире "Киев24".

Видео дня

"По состоянию на сейчас на направлении работают подтянутые резервы, сведенные силы для стабилизации обстановки, мероприятия продолжаются, ситуация контролируемая. Пока процесс продолжается, говорить о конкретных результатах рано. Все зависит от развития обстановки в ближайшее время", - сказал он.

По словам командира, вероятно, враг сейчас будет пытаться перерезать логистику ВСУ по трассе между Гуляйполем и Покровском.

Ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, в связи с перегруппировкой боевых порядков, а также с целью сохранения жизни военных произошел вывод подразделений ВСУ из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные для обороны позиции.

В Генеральном штабе отметили, что продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения.

На Запорожье и юге Днепропетровщины противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

12 ноября ВСУ потеряли позиции и отошли из Ровнополья. Как сообщили тогда в Силах обороны юга Украины, в Пологовском районе Запорожской области, возле села Ровнополье, украинские военные переместились на другие рубежи после комплексной атаки армии РФ.