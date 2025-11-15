Речь идет о таком населенном пункте, как Нововасильевское.

В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные для обороны позиции. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения. За каждый метр украинской земли ожесточенно бьются защитники юга Украины", - отмечает Генштаб.

Отмечается, что на Запорожье и юге Днепропетровщины противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.



В сообщении сказано, что за прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях состоялось почти четыре десятка боевых столкновений.

"Противник не прекращает штурмов наших позиций и попыток инфильтрации вглубь украинской обороны", - отмечают в Генштабе.

Сказано, что за минувшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц ВВТ, среди которых - танк, бронетехника, артиллерийские системы различных типов, легкомоторная техника.

Ситуация на Запорожье - что известно

Как сообщал УНИАН, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной" заявил, что на Гуляйпольском направлении линия обороны не выдерживает натиска, причина - в полном провале руководства на местах.

Он отметил, что коммуникация между частями фактически разрушена, координация "глухая как ветер", действия не согласованы, приказы или запаздывают, или вообще не доходят. По его словам, в штабных докладах лишь показуха и отчеты для галочки, вместо реальной оценки обстановки.

Он подчеркнул, что в связи с этим, солдаты остаются без поддержки, без нормальной ротации, без тылового обеспечения. Поэтому, по словам военного, на этом направлении фронт может посыпаться.

