Российские захватчики не имеют желания прекращать войну против Украины.

Российская Федерация увеличивает производство на объектах военной промышленности и готовится к большой войне на европейском континенте с 2029 или 2030 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, отметив, что нужно больше давления на Россию.

"Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, по убеждению президента, если сильно надавить на Россию - россиянам понадобится пауза.

"Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что надо думать о том, как остановить российских захватчиков сейчас в Украине.

"Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия. Итак, это проблема, которую мы должны продумать", - сообщил Зеленский.

Россия и Европа

Как сообщал УНИАН, недавно пресс-секретарь глава Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сходится во мнении с президентом Сербии Александром Вучичем, что в европейских странах преобладают "промилитаристские настроения". По его словам, Европа готовится к войне против России.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Европа должна переосмыслить принципы обороны, подготовки и сотрудничества, потому что россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться с войной против Украины.

