По словам военного, продолжаются боевые столкновения, в том числе в глубине обороны.

В Запорожской области, где россияне оттеснили украинцев в районе 5 населенных пунктов, ВСУ удалось остановить продвижение армии РФ - украинские силы пытаются блокировать противника.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Действительно, из-за того, что противник довольно интенсивно осуществлял обстрелы и огневое воздействие на наши позиции из некоторых населенных пунктов, в частности это Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка - пришлось отойти на более выгодные позиции. Кроме того, противник наращивал свою огневую активность. Поэтому пришлось занимать новые позиции, но сейчас мы противника остановили", - заявил спикер.

В то же время он добавил, что за прошедшие сутки здесь зафиксировано около полутора десятков боевых столкновений. Кроме того, противник пытается инфильтроваться вглубь обороны ВСУ.

"Продолжаются также боевые столкновения в глубине обороны, но противника мы остановили. Сейчас пытаемся блокировать его продвижение и также осуществляем на него комплексное огневое воздействие. Завести группы закрепления в эти населенные пункты противнику фактически, по состоянию на сейчас, не удается", - констатировал Волошин.

Россияне, отметил спикер, сейчас на некоторых участках боевого столкновения проводит ротацию подразделений, перегруппировку, а также пополнение потерь. По словам Волошина, новые российские солдаты прибывают на фронт после подготовки в соответствующих учебных центрах, расположенных на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей. В основном, это подразделения воздушно-десантных войск РФ.

Ситуация в Запорожье - что известно

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Запорожской области подразделения ВСУ были вынуждены отойти возле пяти населенных пунктов на двух направлениях - Александровском и Гуляйпольском. В частности, Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

Вчера, 12 ноября, украинские военные также переместились на другие рубежи в Пологовском районе Запорожской области. Это произошло после комплексной атаки армии РФ. Поэтому военные рассказали о ситуации возле Ровнополья.

