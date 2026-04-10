В России молодежь призывают поступать в их Силы беспилотных систем: Федоренко раскрыл подробности

В частности, высшим учебным заведениям велели "валить" студентов с тройками, которым затем предлагают контракт в армии.

В России молодежь различными методами агитируют поступать в их Силы беспилотных систем. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Отвечая на вопрос о расширении российскими оккупантами численности своих войск беспилотных систем, он отметил, что в России дали распоряжение высшим учебным заведениям "валить" троечников и тех, кто учится на "3 с плюсом".

"Чтобы они не сдавали экзамены, не сдавали сессии. И тут же прибегает сотрудник ФСБ с контрактом: "Давайте в силы беспилотных систем Российской Федерации, приходите к нам", - сказал Федоренко.

Кроме того, говорит он, российским правоохранительным органам дали задание "подтягивать" административные правонарушения до уголовных:

"Или сядешь, или иди воевать против Украины".

Также дополнительные ресурсы вкладываются в псевдопатриотические организации, где 16-17-летним "моют мозги для того, чтобы с достижением совершеннолетия этот кадровый потенциал можно было задействовать в войне против Украины".

Федоренко также отметил, что младших военнослужащих Россия пытается оснащать новейшими разработками.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, подчеркнул, что согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля российские оккупанты увеличили численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс.

В то же время уже четыре месяца подряд украинские подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава российских захватчиков, чем те набирают в свои ряды.

