Также у него при себе была рация.

Уже восьмой день в Украине продолжается война, которую развязала РФ 24 февраля. Российские военные уничтожают инфраструктуру нашей страны, убивают женщин, детей и военных.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским "освободителям", а также берут их в плен. В этот раз одним из пленных оказался российский радист, у которого при себе были рация и секс-игрушка в виде женских гениталий.

Напомним, ранее комитет Рады разрешил гражданским в Украине отстреливать оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: