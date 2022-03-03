Военных РФ берут в плен / фото Министерства обороны РФ
Уже восьмой день в Украине продолжается война, которую развязала РФ 24 февраля. Российские военные уничтожают инфраструктуру нашей страны, убивают женщин, детей и военных.
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским "освободителям", а также берут их в плен. В этот раз одним из пленных оказался российский радист, у которого при себе были рация и секс-игрушка в виде женских гениталий.
У пленного радиста нашли рацию / facebook.com/aleksandr.serstuk
У пленного радиста также была секс-игрушка / facebook.com/aleksandr.serstuk
Напомним, ранее комитет Рады разрешил гражданским в Украине отстреливать оккупантов.