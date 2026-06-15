Потепление в Украине: синоптик рассказал, где в стране будет +30°

Из-за антициклона с запада будет больше солнечных прояснений, поэтому дневные температуры будут повышаться.

В конце недели в западных областях Украины местами будет 30 градусов тепла. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, что в конце этой недели в Украине якобы будет +30°...+34°, он отметил, что согласно имеющемуся на данный момент прогнозу, в конце этой недели, ближе к выходным, в западных областях страны местами действительно будет +30°.

"Вчера, по предварительным данным (согласно прогнозу – УНИАН), в западных областях уже было до +30°. Кое-где может быть такое повышение в конце недели. Потому что к нам будет двигаться антициклон с запада. Будет больше солнечных прояснений. И за счет этого дневные максимумы будут расти", - рассказал синоптик.

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Погода в Украине меняется - что известно

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной, с кратковременными дождями и колебаниями температуры.

По его словам, в частности, ночью 17 июня в восточных областях пройдут дожди. Днем в центральных и северных регионах местами ожидаются небольшие осадки. Кое-где также возможна гроза.

Температура ночью составит 11-16 градусов тепла, а в западных и северных областях – 7-12 градусов тепла. Днем – 20-25 градусов тепла, а в южных и центральных областях будет до 23-28 градусов.

В целом ожидается, что на неделе с 15 по 21 июня в Украине станет заметно теплее, а местами даже жарко. Температура постепенно повысится по всей стране и к концу недели составит 28-33 градуса тепла.

В то же время Ventusky прогнозирует, что уже в конце текущей недели, 20-21 июня, температура в Украине достигнет +30°...+34°.

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