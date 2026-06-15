'Мы сами вырастили этого монстра': историк назвал главное условие победы над РФ

Когда-то украинцы сами приобщились к созданию российского монстра и теперь за это поплатились.

Победа Украины над Россией заключается не только в военном успехе, но и в полном выходе из пространства так называемого "русского мира". Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью LB.

По его словам, украинцы исторически были причастны к формированию этого пространства и сами стали его жертвами. Грицак подчеркнул, что российское государство в различных его исторических формах – от Московского царства до СССР и современной России – демонстрировало агрессивный характер. Поэтому, по его мнению, ради безопасности нынешних и будущих поколений Украина должна окончательно дистанцироваться от любого влияния России.

"Нашей победой будет то, что мы окончательно выйдем из "русского мира", в который неосторожно вступили во времена гетмана Богдана Хмельницкого. Мы сами вырастили этого монстра и за это поплатились. Российское государство – неважно, империя это, Московское царство или Советский Союз – это государство-убийца. И ради нашей безопасности, наших детей и внуков-правнуков мы должны выйти из пространства, которое она формирует. И для меня это будет победа", – подчеркнул профессор.

Видео дня

Историк отметил, что важной составляющей победы также должно стать создание условий, при которых Россия утратит возможность или желание вести новые войны. Он убежден в необходимости максимально усилить гарантии безопасности для Украины на длительный срок.

В то же время Грицак подчеркнул, что победа не ограничивается лишь освобождением оккупированных территорий. По его мнению, в Украине уже произошли существенные изменения в общественном сознании, особенно среди молодого поколения. Однако ключевое значение имеют не только изменения в мышлении, но и формирование устойчивых государственных институтов.

В частности, он подчеркнул, что государство должно создать механизмы, которые обеспечат стабильность политической системы, защитят человеческое достоинство, право собственности и гарантируют безопасность граждан. Без таких реформ, считает историк, победу Украины нельзя будет считать полной.

Грицак также обратил внимание на опыт Европы, которая, несмотря на недостатки, смогла решить два фундаментальных вопроса. Первый из них – обеспечение безопасности и создание условий, при которых войны между европейскими государствами стали практически немыслимыми. Второе – ограничение насилия как инструмента власти. А Россия, как отметил историк, остается примером системы, построенной вокруг неограниченной власти одного лидера, способного подавлять оппозицию, управлять через страх и вести войны против соседних государств.

"Сейчас невозможно представить войну между Францией и Германией или Германией и Польшей, хотя в прошлом они воевали между собой много раз. Вторая проблема, которую Европа решила, – насилие. Это то, что есть в России. То есть есть один "вождь", который имеет неограниченный доступ к власти. Как правило, он социопат: Петр Великий, Сталин, Ленин, Путин. Он делает, что хочет: истребляет оппозицию, страхом загоняет всех под одеяло. И воюет против соседей. Вот эту систему нужно сломать", – подчеркивает профессор.

По его мнению, интеграция в Европу означает принятие принципов, при которых власть ограничена, а ни один человек не может единолично контролировать государство. Украинская историческая традиция содержит элементы именно такой политической культуры, что является одним из главных отличий между Украиной и Россией, добавил он.

Грицак выразил уверенность, что именно благодаря этим отличиям Украина имеет все шансы успешно пройти свою трансформацию и достичь настоящей победы.

Другие заявления Грицака о войне в Украине

Напомним, историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак ранее говорил, что нынешнюю российско-украинскую войну можно сравнить с Первой мировой. По его словам, нужно понимать логику – подобные войны на истощение заканчиваются коллапсом одной стороны или даже двух. Именно это произошло во время Первой мировой – когда "сколлапировали" все великие империи, которые были на восточном фронте – российская, австрийская, немецкая.

Вас также могут заинтересовать новости: