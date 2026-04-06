Силы обороны поразили самолёт-амфибию Бе-12 в оккупированном Крыму

Также официально подтверждено поражение нефтяного терминала "Шесхарис".

В районе оккупированного поселка Кача в Крыму был поражен самолет-амфибия Бе-12. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 6 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

"Подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ВОТ АР Крым", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Впрочем, степень повреждений уточняется.

Кроме того, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край).

"Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала", – говорится в сообщении.

В то же время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по авиации в Крыму

Как сообщал УНИАН, недавно на военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму был уничтожен самолет АН-72П.

21 февраля стало известно, что украинские защитники поразили два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" и два противолодочных самолета-амфибии Бе-12.

