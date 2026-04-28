Россия разрабатывает гибрид дрона и боеприпаса под Су-57 вместо классических ракет

Россия разрабатывает новый авиационный боеприпас С-71, который формально называют крылатой ракетой, однако по сути он ближе к гибриду ракеты и беспилотника. Речь идёт о двух вариантах – С-71К "Ковер" и более продвинутом С-71М "Монохром", создаваемых для применения с истребителя Су-57, пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики, С-71К выполняет роль управляемого средства поражения с заранее заданными координатами цели и по характеристикам напоминает малозаметную крылатую ракету. При этом более новая версия С-71М отличается расширенной автономностью: она способна находиться в районе цели, самостоятельно обнаруживать объект и принимать решение об атаке на основе заложенных данных.

Фактически речь идёт о попытке создать дальнобойное автономное оружие, которое сочетает функции ракеты и ударного дрона. В отличие от классических ракет, такие системы могут действовать более гибко – искать цель, корректировать маршрут и сохранять эффективность даже при подавлении навигационных сигналов.

По имеющимся данным, базовая версия С-71К уже применялась в боевых условиях с конца 2025 года и имеет дальность порядка 300 километров, неся боевую часть массой около 250 килограммов.

Отдельно подчёркивается, что подобные разработки отражают общий тренд в современной войне – переход от традиционных ракет к более "умным" и автономным системам поражения. В этом контексте С-71 рассматривается не столько как новая ракета, сколько как попытка создать универсальный инструмент для ударов на расстоянии с минимальным участием оператора.

Ранее на оборонной выставке в польском Жешуве украинская компания Fire Point представила макет перспективной баллистической ракеты FP-9, которая по своим габаритам может превзойти не только российский "Искандер" и даже долететь до Москвы.

Кроме того, издание Forbes опубликовало информацию о новой украинской концепции. Разработка заключается в запуске дронов-"маток", которые доставляют FPV-беспилотники непосредственно к цели и производят их запуск уже в зоне поражения. Это серьезный прорыв в войне дронов, что является достаточно сложным решением со стратегической точки зрения.

