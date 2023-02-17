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Благотворительный фонд Favbet Foundation и компании-партнеры передали для нужд Вооруженных сил Украины уже 70 автомобилей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

За неделю подразделения ВСУ получили 5 авто: три внедорожника Mitsubishi L-200, Nissan Navara и Ford Ranger.

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Четыре внедорожника высокой проходимости доставлены на Восточный фронт. Это Mitsubishi L-200 для батальона "Миротворец". Также еще один Mitsubishi L-200, Ford Ranger и Nissan Navara доставлены в другие подразделения, выполняющие боевые задачи на востоке страны.

Еще один внедорожник Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение роты огневой поддержки и помогает защищать украинское небо.

Вместе с авто военные получили тепловизор, генератор, бензопилу, "буржуйку", шанцевый инструмент и продукты от общины села Блиставиця.

Как сообщалось, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Фонд совместно с компаниями-партнерами передал ВСУ 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только как лицензионные платежи, без учета различных налогов от текущей деятельности.

Фото Favbet Foundation 17 февраля 2023
Фото Favbet Foundation 17 февраля 2023
Фото Favbet Foundation 17 февраля 2023
Фото Favbet Foundation 17 февраля 2023
Фото Favbet Foundation 17 февраля 2023

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.