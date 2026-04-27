Эксперт оценил, реален ли захват оккупантами укрепрайона Донецкой области до конца лета

Попович отмечает, что у противника нет перспектив, но всё может измениться в случае объявления в РФ мобилизации.

Россияне хотят захватить Славянско-Краматорскую агломерацию до конца лета, но им это не удастся. Об этом в эфире Украинского радио сказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, россияне наступают с восточного направления – со стороны Северска, где они приблизились к Славянску. При этом он добавил, что до Славянска врагу остается примерно 15 км.

Попович рассказал, что напряженная ситуация у сил обороны Украины сейчас на Покровском направлении возле Константиновки.

"Константиновка – это у нас "южные ворота" в Славянск и Краматорск. В случае захвата Константиновки угроза будет с юга для этой агломерации", – добавил он.

По его словам, с другой стороны расположен Лиман, и если его захватит враг, то с севера будет угроза непосредственно Славянску.

"Но на Лимане у них ситуация не меняется уже в течение последнего месяца. Мы там держим оборону, и успехов у врага там нет. Такова Донецкая дуга. Они хотят захватить агломерацию до конца лета, но им это не удастся, учитывая темпы их продвижения и потери военнослужащих", – подчеркнул Попович.

При этом эксперт допустил, что РФ может объявить новую мобилизацию.

"Возможно, они объявят мобилизацию. Могут ли они это сделать? Могут. Тогда возникает вопрос: каковы масштабы этой мобилизации, как быстро они смогут бросить это пополнение на фронт. Тогда это будет новый фактор", - сказал Попович.

По его словам, если врагу удастся продвинуться на Покровском направлении, заставить наши войска отступить от северных окраин Покровска и Мирнограда, то россияне смогут выделить войска и попытаться атаковать Константиновку единым фронтом.

"То есть обеспечить охват Константиновки с запада. Это создаст дополнительные опасности для Константиновки. А значение этого города для дальнейших действий врага на Славянско-Краматорском направлении важно – это южные ворота в эту агломерацию", – отметил эксперт.

Бои в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату всей территории Донецкой области до конца 2026 года. Он отметил, что речь идет о 5300 кв. км территории. К тому же, Славянско-Краматорский плацдарм является наиболее укрепленным участком на фронте.

По его словам, если сравнивать с Харьковской, Днепропетровской или Запорожской областями, либо севером Украины – Черниговской, Киевской областями, то Славянско-Краматорский плацдарм наиболее насыщен линиями обороны, рубежами сопротивления российским оккупантам.

