Российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В четверг, 21 января, в районе ООС погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в Командовании морской пехоты на странице в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

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По состоянию на 17:00 в штабе ООС сообщали, что с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим тишины, но о погибшем не говорили.

«В течение текущих суток, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», - сказано в сводке.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ.

Также неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников, которые пересекли линию разграничения. Оба БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Денис Прядко