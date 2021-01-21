В четверг, 21 января, в районе ООС погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в Командовании морской пехоты на странице в Facebook.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
"В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
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По состоянию на 17:00 в штабе ООС сообщали, что с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим тишины, но о погибшем не говорили.
«В течение текущих суток, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», - сказано в сводке.
Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ.
Также неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников, которые пересекли линию разграничения. Оба БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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