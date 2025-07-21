Авторы отмечают, что продолжается поиск и уничтожение вражеских групп.

Российские диверсионно-разведывательные группы (далее – ДРГ) начали заходить в Покровск Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что продолжается поиск и уничтожение вражеских групп.

Видео дня

"Цель противника очевидна – закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины", – сказано в публикации.

В DeepState добавили, что, к сожалению, есть потери с украинской стороны. К тому же, есть случаи "дружественного огня", подчеркнули авторы:

"К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "ДРГ" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся".

Отмечается, что в сети уже появилось видео, на котором видно, как бойцы Сил обороны попали во вражескую засаду в Покровске. Как утверждается, произошло это на углу улиц Шевченко и Защитников Украины.

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики меняют тактику ударов по Украине. Генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что россияне изменили, в частности, порядок использования ударных БПЛА.

В то же время Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупанты начали сбивать больше украинских разведывательных дронов. По его словам, больше всего страдают "Лелеки", "Горы", "Шарки" и FlyEye.

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