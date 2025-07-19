На Сумщине враг сосредоточил около 50 тысяч военных, рассказал Иван Тимочко.

Россия пытается завести в Покровск отдельные диверсионные группы. Об этом рассказал в эфире "24 канала" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Но оно происходило постоянно, даже когда фронт был удален от Покровска. Противник пытался заслать определенные диверсионные группы для того, чтобы выявлять силы ВСУ в Покровске, корректировать артиллерию. Но это происходило и происходит всегда в условиях боевых действий. Здесь какого-то уникального или тактического подхода россиян нет, украинцы проводят аналогичные операции", - сказал Тимочко.

Комментируя ситуацию на Сумщине, Тимочко отметил, что основной целью РФ на этом направлении был прорыв на стратегическую глубину в десятки километров. Впрочем, по словам военного, стратегический замысел врага там провален.

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"Тот результат, который они получили - достаточно мал. С другой стороны, и концентрация сил противника - авиации, артиллерии, которую они там задействовали, давала им возможность прифронтовые населенные пункты уничтожать до такого уровня, что удерживать становится невозможно... Учитывая, что на таком узком отрезке фронта в пределах 30 километров противника, концентрация российских войск в пределах 50 тысяч. Большинство из них скопилось на этой части занятых территорий Украины", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили село Яблоновка в Сумской области. По данным экспертов, россияне также имеют продвижение неподалеку Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

В то же время представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления РФ об активном штурме Покровска и проникновении на территорию Днепропетровщины. В то же время он добавил, что последнюю неделю ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" "неизменно напряженная". А основной акцент врага сейчас сделан на продвижении на севере от линии Покровск-Константиновка.

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