С другой стороны продвижение в сторону Константиновки россиянам дается сложнее.

Вклинение между Покровском и Константиновкой остается едва ли не самым большим достижением армии оккупантов за время нынешней летней кампании. Оно создает угрозу окружения Покровска с севера и угрожает Доброполью.

О ситуации рассказали радио Свобода военнослужащие 36 ОБрМП, которая держит оборону на этом направлении. С другой стороны продвижение в сторону Константиновки россиянам дается сложнее.

Офицер 36 ОБрМП с позывным "Тихий" рассказал, что оккупанты постоянно давят на украинские позиции, часто в атаку идут по одному, по два российских солдата.

Видео дня

"Мы их убиваем - они снова посылают, но уже под другим углом. Убиваем - под другим углом. Если находят такое место, (где могут пройти), туда сразу направляют", - рассказал "Тихий".

Он добавил, что еще один вызов для украинских военных - логистика. Любые передвижения, особенно на технике, в пределах 10-20 км от линии фронта - огромный риск.

"Сложнее стало работать из-за FPV, очень много FPV летает. Самое трудное - заехать на позицию и выехать с нее", - сказал другой военный 36 ОБрМП с позывным "Креветка".

"Были случаи, что надо мной зависало 2-3 FPV и я сидел не шевелился, потому что понимал, если даже подниму голову вверх, посмотрю, где они летают, есть риск, что они меня заметят", - рассказал пилот БПЛА "Кажан" с позывным "Лютый".

Военные отметили, что российские дроны часто бьют по трассе Краматорск-Доброполье, которая является важной логистической артерией для ВСУ на этом направлении. При этом, как отметили военные, российские FPV работают хаотично.

Относительно мотивации воевать "Тихий" поделился, что она осталась только одна - должно быть какое-то логическое завершение:

"Я пришел в первый день войны и я имею много оснований списаться, сделать себя ограниченно пригодным к морской пехоте, перейти в какую-то тыловую часть, но на кого мы оставим всех? Так кучей пытаемся держаться и друг друга мотивировать".

Ситуация вокруг Покровска

Покровск и Мирноград оказались почти в окружении, сказал накануне офицер, бывший начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич. Он подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым днем.

"Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка - в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки", - написал он в соцсети Х.

