ВСУ нащупали слабое место вражеской ПВО: заводы горят, корабли идут на дно, – ISW

Аналитики отмечают, что только за последние две недели Украина нанесла удары по не менее чем 10 объектам российской нефтегазовой отрасли.

Украинские защитники обнаружили критическую уязвимость в российской системе противовоздушной обороны и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться. Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны (ISW)

"Кампания дальних ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму", – говорится в документе.

По имеющимся данным, только за последние две недели Украина атаковала как минимум 10 объектов нефтегазовой отрасли РФ. Одной из последних громких целей стал завод в Ярославле.

Как сообщил Генеральный штаб Украины 26 апреля, силы обороны успешно нанесли удар по местному НПЗ, что привело к масштабному пожару. Этот завод является стратегическим, ведь "имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизель и авиационное топливо".

Параллельно с ударами по экономике ВСУ "вывели из строя" важные военные объекты в оккупированном Крыму. По сообщению СБУ, под удар попали база и аэродром Белбек.

По мнению специалистов, потери противника являются существенными, ведь повреждены:

крупные десантные корабли проекта "Ямаль-Ропуча" 775 и "Филченков-Тапир" 1171;

разведывательный корабль "Иван Хурс" Юрий Иванов;

радиотехнический штаб ПВО и РЛС MR-10M1 Mys-M1;

перехватчик МиГ-31.

Масштаб атак подтверждает и вражеская сторона. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что "украинские войска провели одну из крупнейших ударных кампаний по Севастополю, запустив не менее 71 дрона за ночь".

Как отмечают в ISW, успех операций обеспечивает сочетание нескольких факторов: огромная площадь российского тыла, которую невозможно полностью прикрыть, и увеличение производства собственных украинских беспилотников. Так, 25 апреля был зафиксирован прилет по Челябинску, что более чем в 1800 километрах от международной границы.

Удары со стороны Украины

Напомним, ранее сообщалось, что на Гуляйпольском направлении украинский пилот FPV-дрона из подразделения "Феникс" одним точным ударом уничтожил грузовик российских военных, в котором находилось 11 оккупантов. Оператор заметил переполненный транспорт противника и сразу направил дрон в цель, что привело к взрыву и ликвидации личного состава.

В результате удара также была уничтожена сама машина, а военные назвали это одним из самых результативных применений FPV-дронов на этом направлении.

Украинские дроны также нанесли серьезные повреждения нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе. По спутниковым снимкам, более половины резервуаров на объекте было уничтожено или существенно повреждено – речь идет примерно о 28 из 47 емкостей. В результате атак также пострадала инфраструктура хранения и перевалки нефти, что снизило мощности предприятия.

