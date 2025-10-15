Он рассказал, что Россия не планировала столь долговременный конфликт.

Россия давно проиграла бы войну, а Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Об этом заявил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего - Северной Кореей", - подчеркнул он.

Буданов добавил, что некоторые страны имеют "не совсем честное поведение". Эти страны, вопреки международным санкциям, позволяют России получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу.

"Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды вооруженных сил Российской Федерации", - сказал начальник ГУР.

Он отметил, что Украина выступает за всеобъемлющий, долговременный и справедливый мир, тогда как намерения России видят все:

"Также правда в том, что Россия не планировала столь длительный конфликт, каким он оказался на самом деле. Россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Поэтому Российской Федерации очень нужна пауза для восстановления своих прежде всего военных мощностей".

Как сообщал УНИАН, вашингтонский Центр анализа европейской политики (CEPA) отмечает, что президент России Владимир Путин теряет контроль над событиями вокруг войны против России.

Вероятно, он попытается протянуть определенную форму временного перемирия на выгодных для России условиях, чтобы стабилизировать ситуацию, и позже, когда позволят обстоятельства, возобновить агрессию.

Автор публикации, имя которого не раскрывается, утверждает, что среди российских оппозиционеров царит ожидание близкой паузы в войне. По их мнению, летнее наступление России на фронте было последней решающей попыткой Кремля достичь стратегического успеха. Его неудача может заставить Путина пойти на прекращение огня в ближайшее время.

