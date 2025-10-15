Комбриг отметил, что дроны нужно обеспечивать и обслуживать, нужны пилоты и экипажи.

Не стоит надеяться, что наземные роботизированные комплексы (НРК) и беспилотные летательные аппараты сами все перекроют, а "мы будем спокойно сидеть в киевской кофейне". Об этом в интервью "Новинарне" сказал Руслан Марышев, командир 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.

Военнослужащий рассказал, что они имеют на вооружении наземные роботизированные комплексы, впрочем не очень большое количество.

"Доля от потребности сейчас - ориентировочно процентов 35. Но у нас только недавно ввели в штат соответствующие роты и взводы НРК, поэтому мы только начали это направление развивать", - сказал он.

По словам Марышева, НРК реально работают. Речь идет о логистике, эвакуации из точек сбора и доставке к минометным позициям.

"Потому что на пикапах не всегда можно подъехать, логистика там бывает затруднена. А с помощью НРК (например, на "Термитах") можно это сделать эффективнее", - отметил комбриг.

На вопрос о том, действительно ли за роботами будущее, он отметил, что придерживается мнения, что они возьмут на себя какой-то процент ведения боевых действий, но "без людей мы не обойдемся".

"Надеяться на то, что НРК и БПЛА нам перекроют все, а мы будем спокойно сидеть в киевской кофейне - так не будет. Дроны надо обеспечивать, обслуживать. Нужны пилоты, экипажи и так далее", - подчеркнул Марышев.

Он рассказал, что для того, чтобы работал один роботизированный комплекс, например, "Термит", нужны пилот, который им руководит; группа, которая охраняет; пилоты, которые летают на ретрансляторе. То есть это ориентировочно восемь военнослужащих, которые привлечены для того, чтобы один робот "съездил туда и обратно". Военнослужащий сказал:

"Ну, и дальше: зарядка, обслуживание, снаряжение и тому подобное. Поэтому люди в этом процессе будут стопроцентно. Робот никуда не пойдет без человека. Нельзя шаблонно утверждать: либо нам нужны люди, либо нам нужны роботы. Я подхожу к этому гибко: "50 на 50".

Кроме того, на вопрос, какое средство огневого поражения на вооружении их бригады особенно радует своим результатом, Марышев отметил, что если из боевых машин, то американская Bradley.

"Это очень мощная боевая машина, которая сохраняет экипаж. У нее очень хорошая броня, нормальное вооружение", - пояснил он и добавил, что "также хорошие "страйкеры", а что касается артиллерийских систем, то это 105-й калибр L-109, М777.

Комбриг также отметил, что среди общевойсковых бригад их артиллерия сохраняет за собой первое место по уничтожению врага, инженерных сооружений и техники.

"А в рейтинге артиллерийских бригад ВСУ мы в августе были на первом месте, сейчас - на втором", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, как у них со снарядами для артиллерии, Марышев отметил, что "снарядного голода" в бригаде пока нет.

"Ежедневно мне докладывают, сколько бригада выстреливает боеприпасов. Речь идет о сотнях снарядов различных калибров на моем направлении. Пик использования боеприпасов пришелся на время наступления корейцев, тогда было более полутысячи за сутки разного калибра", - сказал он.

Война в Украине - использование бесплотников

Как сообщалось, ранее Эдуард Боднюк, командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отметил, что за несколько лет Украина в применении беспилотных средств может вырваться насколько вперед, что догнать нас будет очень трудно.

По его словам, 85-90% производителей несколько отстают от того темпа, который задает фронт. В то же время большинство из них готовы к сотрудничеству, ведь заинтересованы сделать изделие, которое будет эффективно работать.

