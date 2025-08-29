Украинские бойцы противодействуют и истощают россиян.

Уже год на Покровском направлении продолжаются активные попытки врага прорвать оборону ВСУ. Армия РФ пытается зайти или охватить Покровск. Об этом рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.

"Враг пытается максимально контролировать все логистические пути и не смотрит на то, там военная или гражданская техника. Для них это все равно. Любая цель для врага - это плюс, не плюс, они ведут себя, как и было раньше, террористически, как враги человечества, по-другому их назвать нельзя", - отметил военный.

По словам Цехоцкого, несмотря на большое преимущество в количестве личного состава противника и БпЛА, украинские воины противодействуют и истощают россиян.

Видео дня

"Мы не даем им выполнить те прихоти их фюрера, которые они запланировали по каким-то там датам", - заверил офицер ВСУ.

Покровское направление - последние новости

Ранее руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук объяснил активное продвижение России возле Покровска. Он напомнил, что на Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение армии РФ.

"Есть угроза окружения Покровска, где огромные силы сконцентрированы - там половина всех сил задействованы в боевых действиях и с российской стороны, и с нашей стороны. Окружение Покровска, будет если не катастрофой, то страшной бедой. А еще посмотрите продвижение в сторону Константиновки. Это угроза окружения на Торецком направлении - от Торецка до Часово Яра. А дальше, если они продвинутся, то рухнет весь наш Северский выступ", - объяснил Лакийчук.

В то же время в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что Покровск полностью очищен от ДРГ. По словам бойцов, в городе работают украинские военные, перемещаются местные жители.

"Передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", - сказали штурмовики.

Вас также могут заинтересовать новости: