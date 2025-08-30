По его словам, сейчас происходит определенная перегруппировка.

Во время осенне-зимней кампании российские оккупанты будут пытаться прежде всего решить вопрос с продвижением к Славянско-Краматорской агломерации. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Покровское направление остается наиболее сложным... Цели, которые ставил противник на летнюю кампанию, которая началась там в конце мая, они на самом деле не достигнуты. Потому что курс на Славянско-Краматорскую агломерацию, который для противника был наиболее важным и остается наиболее важным, на самом деле он достигается чрезвычайно медленно. За 24-й год и 25-й год Россия смогла захватить менее 1% нашей территории", - сказал он в эфире Эспрессо.

"Мы ожидаем начала осенней зимней компании, где враг так же будет пытаться в первую очередь решить вопрос как раз с продвижением к Славянско-Краматорской агломерации, где захват Покровска для противника крайне необходим", - заявил аналитик.

Згурец отметил, что без захвата Покровска россияне не смогут двигаться дальше на Доброполье и в направлении Краматорска.

"Сейчас фактически можно разбить два компонента, как оценивают ситуацию вокруг Покровска. Это боевые действия несколько выше в зоне Доброполья. Остатки российских войск там находятся в определенном окружении, но там незначительное количество российских военных, и сейчас эти военные поставляются за счет дронов. Россияне пытаются оказывать помощь своим этим 50 или 100 военных, которые там оказались в этой ловушке", - сказал эксперт.

По его словам, с украинской стороны проводятся контратаки, чтобы подрезать российскую группировку как раз в основе этого проникновения. Он рассказал:

"В это время враг осуществляет атаки и в том числе и на Покровск с юга и с запада, где, собственно, пытаются протиснуть нашу оборону и повлиять на логистику вокруг Покровска. Так что в любом случае Покровск дальше будет оставаться наиболее горячей точкой и она, собственно, будет, как по мне, основной целью российской компании. И вот завершение летней и начало осенне-зимней".

Згурец также прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении. По его мнению, нужно говорить о зоне, где совпадают административные границы трех областей: Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

"Это как раз линия, которая идет по реке Волчья. И там как раз враг действительно сейчас пытается протискиваться в зону Днепропетровской области. На определенных участках противнику это удалось. И когда мы говорим сейчас о такой определенной интриге или динамике текущих действий, то собственно там есть такие два населенных пункта. Малиевка относится к Донецкой области, а к Запорожской области как раз - Темировка", - говорит аналитик.

Он утверждает, что собственно между этими двумя населенными пунктами россияне пытаются продвигаться к этим населенным пунктам и таким образом охватить, в частности, Камышеваху, чтобы создать осложнения для наших военных.

"В любом случае, это направление не является таким, с одной стороны активным по сравнению с Покровским, но я бы его поставил на второе место по интенсивности боевых действий и стремлению врага как раз продвигаться в Днепропетровской области, создавать угрозы для Запорожского направления, для Запорожского фронта. И собственно создавать риски, когда он будет пытаться продвигаться на север, как раз так же к Покровску, к трассе, которая обеспечивает этот населенный пункт с запада", - добавил он.

Потери России на войне против Украины в последний год вышли на совершенно новый уровень. Об этом говорится в анализе российских изданий Meduza и "Медиазона".

Он показал, что общее количество погибших российских военных по состоянию на конец лета 2025 года составляет 220 тысяч человек. Отмечается, что погибшие, которые числятся "без вести", не сразу отображаются в РНД, что затрудняет оценку потерь.

