Утром враг обстрелял ферму в Нововоронцовке, погибли двое работников.

Российские оккупанты усиленно терроризируют Херсонскую область, пришлось временно ограничить движение по трассе М-14 Херсон-Николаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

"Из-за активности российских БпЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев!", - заявил он.

Кроме того, сообщил глава ОВА, около 09:00 захватчики обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.

Видео дня

"Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина", - отметил Прокудин.

Он также написал, что стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона.

"23 августа оккупационные войска атаковали с БПЛА 78-летнего мужчину на окраине города Берислав. Он получил смертельные ранения", - сообщил Прокудин.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, ранее Прокудин заявил, что россияне обстреливают трассу М-14 Херсон-Николаев. Там наблюдается высокая активность российских дронов.

По его словам, враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Председатель ОВА призвал без крайней необходимости не передвигаться по этому маршруту.

На прошлой неделе в результате массированного обстрела Херсонщины из артиллерии и БПЛА погиб человек, еще почти два десятка травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости: