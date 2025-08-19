Сейчас россияне активно перебрасывают штурмовые подразделения и в Запорожскую область.

Российские оккупанты активизировались в островной зоне Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"В частности остров Белогрудый и Антоновские мосты - автомобильный и железнодорожный. На острове Белогрудый враг пытается захватить определенный плацдарм. Потому что этот остров довольно недалеко от Херсона. И имея там плацдарм, можно держать под огневым контролем несколько других островов, проливов. А также с этого плацдарма наносить удары и по Херсону. Противник пытается уже несколько дней подряд проводить там штурмовые действия, высадиться и удержать хоть какой-то плацдарм", - сказал Волошин.

Он добавил, что россияне активизировались не только в районе острова Белогрудый, но и в других локациях. По словам Волошина, ранее РФ здесь проводила 3-4 штурма в сутки, сейчас это количество возросло до 8-10. В то же время представитель Сил обороны юга отметил, что россияне перебрасывают свои элитные боевые части в Запорожскую область.

"Он оттуда (с Херсонщины, - УНИАН) снимает морпехов и десантников на их места. В их полосы он заводит обычные механизированные свои части. А более штурмовые подразделения для ведения активных штурмовых действий он выводит на восстановление, пополнение и после этого он их заведет в Запорожскую область. Это те подразделения, о которых говорил Главнокомандующий генерал Сырский. Что противник накапливает в Запорожской области силы и средства", - добавил Волошин.

Ранее о том, что Россия перебрасывает свои силы из Сумского на Запорожское направление рассказывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что оккупанты планируют там создать второе направление, на котором будут вести активные боевые действия.

В то же время накануне стало известно об успешном поражении железнодорожного сообщения через оккупированную часть Запорожской области. Отмечается, что в районе между Урожайным и Токмаком был взорван железнодорожный поезд с цистернами.

