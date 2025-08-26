Россияне обстреливают трассу М-14 Херсон-Николаев, враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.
"Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев", - заявил он.
По словам главы ОВА, враг целенаправленно атакует гражданский транспорт.
"Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - подчеркнул Прокудин.
Также он добавил, что на трассе М-14 возможны ограничения движения.
"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил глава ОГА.
Удары РФ по Херсону
Как сообщал УНИАН, 3 августа Вооруженные силы РФ осуществили очередную серию авиационных ударов управляемыми авиабомбами по территории Херсона. В зоне поражения - на автомобильном мосту через реку, соединяющем центральную часть города с микрорайоном "Остров", - был найден погибший мужчина, 1958 года рождения. Предварительно установлено, что он находился на проезжей части моста в момент обстрела и погиб в результате взрыва.
По данным Прокудина, в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них - 187 маломобильных и 31 ребенок. В наличии есть 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных лиц.