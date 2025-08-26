Из-за активности российских дронов украинцев призвали не передвигаться по этой дороге.

Россияне обстреливают трассу М-14 Херсон-Николаев, враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

"Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев", - заявил он.

По словам главы ОВА, враг целенаправленно атакует гражданский транспорт.

Видео дня

"Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - подчеркнул Прокудин.

Также он добавил, что на трассе М-14 возможны ограничения движения.

"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил глава ОГА.

Удары РФ по Херсону

Как сообщал УНИАН, 3 августа Вооруженные силы РФ осуществили очередную серию авиационных ударов управляемыми авиабомбами по территории Херсона. В зоне поражения - на автомобильном мосту через реку, соединяющем центральную часть города с микрорайоном "Остров", - был найден погибший мужчина, 1958 года рождения. Предварительно установлено, что он находился на проезжей части моста в момент обстрела и погиб в результате взрыва.

По данным Прокудина, в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них - 187 маломобильных и 31 ребенок. В наличии есть 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили "скорой" для транспортировки маломобильных лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: