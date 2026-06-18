В Кремле заявили, что европейцы 'накачивали' Трампа вредными идеями о войне в Украине

Ушаков добавил, что после саммита "Большой семерки" Кремль пока не вступал в контакты с администрацией Трампа.

Европейцы на саммите G7 во Франции "навязывали" президенту США Дональду Трампу вредные идеи о том, что войну в Украине нужно продолжать, заявил в интервью российским СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что главу Белого дома убеждали, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева, что не соответствует действительности.

"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "Большой семерки". Как можно предположить, Трампа "накачивали", я бы сказал, наверное, не полезными, если не вредными идеями", – заявил Ушаков.

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Ушаков отметил, что после саммита G7 Кремль пока не имел контактов с администрацией Трампа.

Помощник Путина добавил, что "европейцы оказывают неблаготворное влияние" на президента США, но Трамп – "сильный политик и придерживается своих взглядов".

"Европейцы настаивают на том, что следует продолжать войну. При этом они руководствуются совершенно ошибочным мнением, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно", – добавил Ушаков.

По словам помощника российского диктатора, спецпредставитель Трампа на переговорах по Украине Стив Виткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. В то же время он добавил, что они продолжают заниматься заключением соглашения с Ираном, поэтому точная дата их визита пока не определена.

Заявления Трампа о войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению президента США, Украина "достаточно хорошо справляется" в войне против РФ, несмотря на значительно большие ресурсы российской армии. Трамп отметил, что Украина располагает "превосходным вооружением", и напомнил, что это американская техника, которая показывает хорошие результаты. Глава Белого дома не исключил, что может вновь ввести нефтяные санкции против РФ, которые были приостановлены из-за войны в Иране. Он добавил, что сейчас цена на нефть сильно упала, но он хочет убедиться, что она останется как можно ниже.

Также мы писали, что Трамп рассказал, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Украины Владимиром Зеленским во французском Эвиане. Он призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения. В то же время президент США отметил, что обе страны – Россия и Украина – потеряли огромное количество людей. Он заявил, что "все это бессмысленно" и будет стараться "делать все, что сможет", чтобы война в Украине закончилась.

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