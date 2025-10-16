Благодаря сотрудникам СБУ и их работе, миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах, говорят в украинской спецслужбе.

Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что украинская спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного ущерба военным возможностям РФ. Служба безопасности Украины считает эти заявления попыткой российских спецслужб оправдаться за собственный провал перед внутренней аудиторией. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба СБУ.

"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ. "Паутина" - это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами", - говорится в комментарии.

В спецслужбе подчеркнули, что Украина и в дальнейшем будет больно бить врага на поле боя и в его глубоком тылу.

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - отметил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Операция "Паутина" - детали

Как сообщал УНИАН, спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня. Ее ход контролировал лично президент Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением "Паутины" непосредственно Малюк.

"Бавовна" была на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате операции был поражен 41 самолет РФ, или 34% всей стратегической авиации противника. Среди них - Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, которыми оккупанты обстреливали мирные украинские города, а также уникальные вражеские самолеты-разведчики А-50.

