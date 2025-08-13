Глава СБУ поделился, что операцию пришлось отложить на целый месяц, но она все равно была успешной.

Операция "Паутина" планировалась к 9-ому мая, однако российские водители фур, из которых вылетали дроны, пьянствовали до самой Пасхи, поэтому спецоперацию пришлось перенести на целый месяц, рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Мы-Украина".

Генерал-лейтенант поделился, что было много разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать.

"Один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в "запой", простите, ну так злоупотребляли сильно спиртными напитками... А мы не могли, наши источники не могли вызвонить! То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая - "майовка" у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине", - поделился Малюк.

Тем не менее, Малюк отметил, что всегда все складывается так, как должно быть.

"Исходя из всего того, как мы подготовились и как мы сделали, собственно, нас устраивает 1 июня - день, когда мы провели эту операцию и провели довольно успешно", - поделился глава СБУ.

Генерал-лейтенант также поделился, что подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности, поэтому детальный план знали лишь несколько человек.

"На связи с нами все время был Президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял", - отметил глава СБУ.

По результатам спецоперации "Паутина" СБУ поразила FPV-дронами треть вражеской стратегической авиации РФ - 41 самолет.

Детали операции "Паутина"

Ранее УНИАН сообщал, что операция "Паутина", которую выполнила СБУ, повлияла на подход США к защите своих военных баз и на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол". Специалист компании Leidos Даг Джонсон поделился, что до выполнения этой операции украинцами на территории России, в США не были настолько обеспокоены защитой объектов внутри страны. Тем не менее, американские эксперты признают, что уже недостаточно просто обеспечить защиту от крылатых и гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что политолог Александр Черненко заявил, что операция "Паутина" с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами, уже вошла во все учебники. Однако, Черненко добавил, что СБУ не останавливается и продолжает уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Он добавил, что в СБУ создали целую стратегию использования беспилотников для различных задач.

