На юге враг значительно усилил авиаудары и перебрасывает десантников: подробности

По словам Волошина, россияне стремятся поддержать активный темп штурмовых действий на соответствующих участках фронта.

На юге Украины оккупационная российская армия значительно увеличила количество авиационных ударов и проводит перегруппировку, в том числе частично перебрасывает десантников с Приднепровского направления. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, в начале этой недели противник два дня проводил перегруппировку, после чего увеличилась активность штурмов. В частности, на Александровском направлении противник вчера осуществил 5 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Доброполье и Зеленый Гай. На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Гуляйполе и его окрестности - защитники остановили 16 вражеских попыток продвинуться в районах Зеленого, Варваровки, Святопетровки и Солодкого, а также в пригородах Гуляйполя.

Также на Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции возле Плавней и Приморского, и нанес авиаудары КАБами по ряду прифронтовых населенных пунктов. На Приднепровском направлении враг также атаковал позиции ВСУ в районе Антоновского автомобильного моста. По данным разведки, противник проводит перегруппировку подразделений, осуществляет разведку побережья Днепра и проливов, пытается наладить логистику, наносит огневые удары по обнаруженным целям и населенным пунктам на правом берегу.

Видео дня

"За последнюю неделю значительно увеличилось количество вражеских авиаударов. Враг ежедневно наносит минимум до 10 авиаударов, применяя КАБы. Число таких бомб – 75-90 единиц в день. Кроме того, враг держит количество применений дронов-камикадзе – около 1,5 тысячи в сутки. 400-420 обстрелов артиллерийских по нашим позициям", – отметил спикер.

Он добавил, что большинство авиаударов наносится не непосредственно по позициям Сил обороны, а по населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта. Это делается, по словам военного, для того, чтобы разрушить все здания, потенциальные укрытия.

"Для того, чтобы, когда он (противник – УНИАН) начнет активные действия, нам негде было удержаться. То есть, он занят разрушением наших тылов... Пока он проводит перегруппировку сил и средств на некоторых направлениях, в частности на Ореховском и Александровском, для того, чтобы интенсифицировать такие штурмы где-то в недалеком будущем", - пояснил военный.

По данным разведки, добавил Волошин, враг на Ореховском направлении, в район населенных пунктов Степовое, Каменское, даже перебрасывает несколько подразделений воздушно-десантных войск с Приднепровского направления. Это делается, чтобы поддержать активный темп штурмовых действий на соответствующих участках фронта. На некоторых направлениях, говорит Волошин, из-за большого количества этих небольших групп россиян, которые штурмуют наши позиции, Силы обороны не успевают быстро пополнить определенные силы и средства.

В то же время спикер отметил, что российских десантников, которых сейчас перебрасывают, в частности, на Ореховское направление, противнику не хватит для осуществления крупного наступления.

"За прошедшую неделю враг потерял около 2 тыс. личного состава. Самый горячий направление – Гуляйпольский...", – сказал спикер.

Бои на других участках фронта

Напомним, начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне пытаются найти слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении.

По его словам, бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, продолжается интенсивное давление на позиции ВСУ на Лиманском направлении. Атаки ведутся небольшими группами (до 20 человек), что свидетельствует, по мнению Трегубова, об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: