На юге враг значительно усилил авиаудары и перебрасывает десантников: подробности

На юге Украины оккупационная российская армия значительно увеличила количество авиационных ударов и проводит перегруппировку, в том числе частично перебрасывает десантников с Приднепровского направления. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, в начале этой недели противник два дня проводил перегруппировку, после чего увеличилась активность штурмов. В частности, на Александровском направлении противник вчера осуществил 5 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Доброполье и Зеленый Гай. На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Гуляйполе и его окрестности - защитники остановили 16 вражеских попыток продвинуться в районах Зеленого, Варваровки, Святопетровки и Солодкого, а также в пригородах Гуляйполя.
Также на Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции возле Плавней и Приморского, и нанес авиаудары КАБами по ряду прифронтовых населенных пунктов. На Приднепровском направлении враг также атаковал позиции ВСУ в районе Антоновского автомобильного моста. По данным разведки, противник проводит перегруппировку подразделений, осуществляет разведку побережья Днепра и проливов, пытается наладить логистику, наносит огневые удары по обнаруженным целям и населенным пунктам на правом берегу.
"За последнюю неделю значительно увеличилось количество вражеских авиаударов. Враг ежедневно наносит минимум до 10 авиаударов, применяя КАБы. Число таких бомб – 75-90 единиц в день. Кроме того, враг держит количество применений дронов-камикадзе – около 1,5 тысячи в сутки. 400-420 обстрелов артиллерийских по нашим позициям", – отметил спикер.
Он добавил, что большинство авиаударов наносится не непосредственно по позициям Сил обороны, а по населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта. Это делается, по словам военного, для того, чтобы разрушить все здания, потенциальные укрытия.
"Для того, чтобы, когда он (противник – УНИАН) начнет активные действия, нам негде было удержаться. То есть, он занят разрушением наших тылов... Пока он проводит перегруппировку сил и средств на некоторых направлениях, в частности на Ореховском и Александровском, для того, чтобы интенсифицировать такие штурмы где-то в недалеком будущем", - пояснил военный.
По данным разведки, добавил Волошин, враг на Ореховском направлении, в район населенных пунктов Степовое, Каменское, даже перебрасывает несколько подразделений воздушно-десантных войск с Приднепровского направления. Это делается, чтобы поддержать активный темп штурмовых действий на соответствующих участках фронта. На некоторых направлениях, говорит Волошин, из-за большого количества этих небольших групп россиян, которые штурмуют наши позиции, Силы обороны не успевают быстро пополнить определенные силы и средства.
В то же время спикер отметил, что российских десантников, которых сейчас перебрасывают, в частности, на Ореховское направление, противнику не хватит для осуществления крупного наступления.
"За прошедшую неделю враг потерял около 2 тыс. личного состава. Самый горячий направление – Гуляйпольский...", – сказал спикер.
Бои на других участках фронта
Напомним, начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне пытаются найти слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении.
По его словам, бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, продолжается интенсивное давление на позиции ВСУ на Лиманском направлении. Атаки ведутся небольшими группами (до 20 человек), что свидетельствует, по мнению Трегубова, об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.